Metro su un solo binario, Atm: "Modifica dovuta a interventi alla rete aerea"

La metropolitana della linea verde ha viaggiato su binario unico dalle 13 del 21 novembre, per circa mezz'ora, tra le stazioni di Caiazzo e Cimiano. La modifica, scrive Atm, "si è resa necessaria per interventi tempestivi alla rete aerea".

L'azienda dei trasporti milanese, scusandosi per il disagio, ha annunciato che "i tecnici sono già sul posto per ripristinare la normale circolazione". Per facilitare i passeggeri, è in corso l'organizzazione di un bus di supporto tra Caiazzo e Cimiano, come annota Atm, che aggiunge anche "sul posto stanno arrivando gli assistenti alla clientela per dare indicazioni ai passeggeri. È stato inoltre predisposto un piano di informazione con annunci in metropolitana e mezzi di superficie". Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Atm, il canale Twitter '@Atm_informa' e i monitor presenti in banchina e in stazione.

Nel corso della stessa giornata, sempre sulla linea verde, si erano verificati rallentamenti a causa di un ritardo dei lavori notturni. Un convoglio, inoltre, si era fermato a luci spente nella stazione di Lambrate.