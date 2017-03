Bagarino lascia la valigia sulla linea verde, metro' bloccata: arrivano artificieri

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della Stazione di Assago hanno denunciato in stato di libertà un 43enne italiano, originario di Napoli, già noto alla giustizia, ritenuto responsabile di interruzione di servizio pubblico.

I militari sono intervenuti presso la stazione della linea verde della metropolitana “Assago Forum”, su richiesta del personale di sicurezza Atm che, attraverso il sistema di videosorveglianza, aveva notato un uomo abbandonare una valigia di fianco ai binari, oltre la banchina della fermata.

Sospesa temporaneamente la circolazione, gli uomini dell’Arma, tempestivamente giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area, in attesa dell’intervento dei carabinieri artificieri antisabotaggio, i quali hanno provveduto a far brillare il bagaglio che è risultato contenere merchandising di alcuni cantanti, tra cui Fedez. Dalla visione dei fotogrammi ripresi dalle telecamere di sicurezza, i militari della Stazione di Assago hanno immediatamente riconosciuto il 43enne, noto quale “pendolare del bagarinaggio”, rintracciandolo nel tardo pomeriggio.