Milano, "persona non autorizzata nei binari": metropolitana rossa bloccata nel pomeriggio

Disagi sulla circolazione della metropolitana rossa di Milano. Nel pomeriggio di domenica a causa della presenza di una persona non autorizzata nei binari, stando a quando riportato ai passeggeri dall'Azienda trasporti milanesi, i treni della M1 sono rimasti bloccati.

Il blocco alla circolazione ha interessato le fermate che vanno da Sesto Fs a Pagano. Alcuni passeggeri hanno raccontato la sospensione sui propri account Facebook e Twitter.

Metro M1 temporaneamente interrotta a Turro per persona non autorizzata in galleria. #milano #atm #rossa @atm_informa