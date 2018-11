Persona in galleria, Atm sospende la metro rossa per qualche minuto

Mattinata "campale" per Atm, quella di giovedì 15 novembre.

Nel giro di pochi minuti, due "stop" alla circolazione dei treni della linea rossa (M1) per motivi diversi. Alle 7.47 il primo "stop", che - secondo quanto spiegato tramite gli altoparlanti e quanto riportato su Twitter e poi in una nota da Atm - è stato dovuto a una persona non autorizzata entrata in galleria, è durato circa 10 minuti.

Da quando si apprende, una persona era entrata in galleria presumibilmente per togliersi la vita. Individuata a Loreto dalla security Atm, è stato possibile riattivare la linea. Pochi secondi dopo, un treno in ripartenza dalla stazione di Bonola ha effettuato una frenata improvvisa attivata dal sistema di sicurezza dei convogli. E' ancora in corso l'accertamento delle cause dell'innesco della frenatura.

La brusca frenata ha provocato il ferimento di alcuni passeggeri e, per permettere l'attività di soccorso da parte dei sanitari del 118, è stato necessario fermare la linea del metrò tra QT8 e San Leonardo, istituendo bus sostitutivi in quella tratta.

Ciao Ylenia, la circolazione sta per riprendere: abbiamo dovuto togliere la corrente per una persona non autorizzata entrata in galleria. — ATM (@atm_informa) 15 novembre 2018