La metropolitana frena bruscamente a Cadorna: quattro in ospedale

Una brusca frenata, improvvisa, «come se fossimo andati a sbattere contro il muro». Molti passeggeri del metrò caduti per terra. E l'intervento delle ambulanze del 118. E' successo il 14 febbraio verso le cinque del pomeriggio lungo la M2 in prossimità di Cadorna. Una situazione "fotocopia" a quella sulla M1 a Cairoli giovedì mattina, ma anche a quanto accaduto a gennaio proprio a Cadorna sulla M2.

Stavolta la circolazione non è stata sospesa. Ma lo spavento è stato parecchio accentuato per i passeggeri che si sono trovati improvvisamente per terra. Lo racconta a MilanoToday una donna che ha avuto alcune contusioni, una delle quattro persone accompagnate dall'ambulanza al pronto soccorso del San Carlo. «Io ho avuto dolori alla colonna vertebrale, che oggi sono anche aumentati. Una ragazza si è fatta molto male ad una gamba. Infine due signore anziane». Questo il bilancio.

Il treno andava in direzione Abbiategrasso/Assago. Poco prima della stazione di Cadorna, all'improvviso, la brusca frenata. «Si sono attivati i sistemi di emergenza», conferma Atm a MilanoToday. Proprio come a gennaio sulla stessa linea e giovedì 15 febbraio sulla M1. Subito dopo il treno è giunto alla stazione di Cadorna. Il tempo di far scendere e salire i passeggeri ed è ripartito immediatamente. «Abbiamo sbracciato, volevamo che il conducente scendesse a vedere cosa fosse successo», spiega ancora la lettrice.

Un gruppetto, sceso proprio a Cadorna, dopo la caduta avvertiva dolori. Tutti quanti sono così andati a cercare un addetto di Atm presso il mezzanino: dopo un po' ne hanno trovato uno che ha raccolto la segnalazione (con nomi e cognomi, anche di due testimoni) e finalmente si sono potuti chiamare i soccorsi.

«Sono convinta - conclude la lettrice - che qualcun altro, di quelli rimasti a bordo del metrò, si sia fatto male, perché tutti quelli che erano in piedi sono caduti per terra». E ci sarà da capire anche come mai succede (così di frequente) che si attivino i sistemi di emergenza che producono le brusche frenate nel metrò.