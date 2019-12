Milano, bagaglio abbandonato alla fermata della metro, scatta l'allarme: Cadorna chiusa

Disagi sulla metro rossa di Milano, venerdì mattina, per un bagaglio abbandonato.

Alla fine era un falso allarme ma, come da prassi, la situazione era stata presa molto sul serio tanto che la fermata della metro di Cadorna era stata chiusa per permettere alle forze dell'ordine di verificare.

La valigia abbandonata all'interno della stazione, dove transitano la M1 e la M2, ha fatto 'saltare' la circolazione dei treni della metropolitana di Milano in quel punto. L'episodio si è verificato attorno alle 8. Ed ha coinvolto il tratto di fermata che coinvolge i convogli della linea rossa.

Le informazioni di AtmInforma

AtmInforma ha informato i passeggeri su Twitter: "La stazione di Cadorna M1 è chiusa per permettere l'intervento delle Autorità di Pubblica Sicurezza per un bagaglio abbandonato. In alternativa a Cadorna si può considerare la stazione di Cairoli a 500 metri circa".

La circolazione è tornata regolare dopo che le verifiche delle forze dell'ordine hanno escluso che trattasse di un bagaglio con materiale pericoloso al suo interno.