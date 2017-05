Metrò gialla ferma venerdì mattina: ecco come il cagnolino è entrato nella galleria della M3

Non è scappato dai suoi proprietari Baloo, il cane che venerdì mattina ha bloccato la circolazione dei treni della Metropolitana M3 a Milano. Il cagnolino, incrocio di chihuahua, sarebbe stato rubato ai suoi proprietari: due commercianti che hanno un banco di tessuti al mercato di via Crema, in Porta Romana. La notizia è stata riportata sul Corriere della Sera.

I proprietari del cagnolino hanno raccontato di averlo legato a una gamba della loro bancarella e di non averlo trovato quando si sono chinati per dargli una carezza.

Non è ancora chiaro come, ma Baloo è riuscito a liberarsi e scappare dai ladri e successivamente ha imboccato i tunnel della metropolitana. Una fuga che è durata quasi due ore: erano le 10.50 quando gli addetti alla security di Atm e i volontari di Enpa sono riusciti ad acciuffarlo e riconsegnarlo ai proprietari.