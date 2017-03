Papa a Milano, ecco le fermate metro chiuse

Due fermate della metropolitana chiuse per l’arrivo di Papa Francesco a Milano. Il 25 marzo, giorno della visita del Pontefice in città, le stazioni di Lotto e Duomo infatti non verranno aperte - spiega palazzo Marino - “per questioni di sicurezza in previsione del grande afflusso di persone nelle piazze”.

Proprio Duomo e San Siro, infatti, saranno due dei punti “toccati” dal Papa durante la sua giornata milanese.

Papa Francesco, infatti, arriverà all'aeroporto di Linate e sarà accolto dalle autorità per poi spostarsi, alle ore 8.30, alle Case bianche di via Salomone via Zama, dove incontrerò alcuni residenti. Alle ore 10 il Pontefice si recherà in Duomo, dove incontrerà i ministri ordinati e la vita consacrata.

Alle 11.30, invece, Papa Francesco andrà al carcere milanese di San Vittore, dove incontrerà i detenuti e pranzerà con loro. Alle 15 sarà poi il momento della grande Messa al parco di Monza, l’incontro cuore della visita.

Poi, Francesco tornerà a Milano per un appuntamento - ore 17.30 - allo stadio Meazza di San Siro, teatro dell’incontro con i ragazzi cresimandi e cresimati, i loro educatori, genitori, padrini e madrine.

Papa a Milano: mini blocco del traffico e divieti di sosta