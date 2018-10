Uomo deruba signora sul metrò e scappa sui binari: linea rossa interrotta

Una signora si è vista sottrarre il proprio smartphone da un ragazzo sul metrò della linea rossa, alla fermata Duomo, per poi assistere alla sua fuga lungo i binari. È quanto accaduto verso le 12:20 del 17 ottobre, quando, a causa della presenza dell'uomo in galleria, Atm ha sospeso il servizio per una ventina di minuti tra le stazioni di Cairoli e Lima.

La passeggera si è poi rivolta all'agente di stazione per segnalare che il ladro era scappato in galleria. A quel punto la security di Atm è intervenuta per individuare il fuggitivo e per verificare che sui binari non ci fosse nessuno. Per questo motivo la linea rossa è stata sospesa. Il personale dell'azienda dei trasporti non è riuscito a trovare l'uomo, che è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Vani, come riferito da una lettrice di MilanoToday, sono stati anche i tentativi dei passeggeri di fermare il ladro: "All'inizio è stato inseguito dalla signora derubata che gli ha urlato dietro. Poi un giovane che stava uscendo dalla vettura ferma nella banchina senza sapere cosa stava accadendo ha istintivamente cercato di fermarlo prendendolo per un braccio, ma questo si è liberato subito correndo come una saetta verso la galleria".