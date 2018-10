Persona in galleria nel metrò: linea 1 (rossa) sospesa in entrambe le direzioni

Sospesa la circolazione della linea rossa del metrò (M1) in entrambe le direzioni. Motivo: una persona si è introdotta nella galleria. Necessario (e immediato) sospendere l'erogazione della corrente elettrica e bloccare il transito dei treni.

Lo segnalano alcuni lettori di MilanoToday: è accaduto mercoledì 17 ottobre pochi minuti prima di mezzogiorno e mezza. Il blocco ha inizialmente interessato l'intera linea, poi soltanto la tratta tra Cairoli e Lima (in entrambe le direzioni).

Istituiti bus sostitutivi, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per una verifica puntuale di quanto accaduto. Subito dopo la fine delle verifiche, Atm ha riattivato la circolazione verso le 13.

⚠ #M1: sospesa tra Cairoli e Lima (persona non autorizzata in galleria). Bus sostitutivi in arrivo. Riattiveremo la circolazione non appena concluse le verifiche delle forze dell’ordine.