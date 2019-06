Milano, si getta sui binari: travolto e ucciso da un treno della M1, metro "rossa" ferma

Metropolitana M1 "Rossa" ferma tra Palestro e Villa San Giovanni a causa di un presunto suicidio nella stazione di Rovereto nel pomeriggio di lunedì 3 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 14.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e una'utomedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per il momento non è chiaro se si tratti di un uomo o una donna.

Atm sta organizzando degli autobus sostitutivi per permettere ai passeggeri di viaggiare nella tratta interrotta, bus che "arriveranno compatibilmente con le condizioni del traffico", precisa la società. A causa dello stop forzato — necessario per permettere i rilievi — ci saranno "maggiori tempi di attesa sul resto della linea", conclude Atm.

⚠️ M1: la circolazione è sospesa momentaneamente su tutta la linea (presunto suicidio). Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 3 giugno 2019