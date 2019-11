Milano, metropolitana gialla sospesa per un malore a Porto di Mare: treni della M3 rallentati

Disagi alla circolazione della metropolitana gialla a Milano. Nel primo pomeriggio di martedì 12 novembre, attorno alle 13.30, i treni della M3 sono stati sospesi dalla fermata Lodi fino a San Donato per permettere il soccorso di un passeggero vittima di un malore a bordo di un treno nei pressi della Stazione Porto Di Mare.

Metro gialla sospesa

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Il paziente è un uomo di 52 anni.

Nel tratto interessato dall'interruzione l'Azienda trasporti milanesi ha attivato gli autobus sostitutivi.

Sul profilo AtmInforma non è stato pubblicato nessun tweet ufficiale in merito. In compenso, il personale Atm ha risposto agli utenti che in forma 'privata' chiedevano informazioni. Anche il personale nelle stazioni ha fornito assistenza ai passeggeri.

Disagi anche sulla linea rossa

In mattinata, a causa di un guasto, la circolazione era stata sospesa sulla metro rossa M1.