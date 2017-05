Metropolitana gialla M3 rallentata per verifiche ad un treno: convogli fermi e disagi

Metropolitana gialla rallentata per circa 40 minuti, in tutte le direzioni, per verifiche ad un treno. Passeggeri fermi dentro i convogli in attesa.

Venerdì mattina di 'caos' sulla linea M3: dalle 8.30 alle 9.10, progressivamente, tutti i treni sono stati rallentati. In un primo momento erano coinvolte solo le fermate dalla Stazione Centrale verso San Donato ma poi i disagi sono andati via via convolgendo tutta la linea.

L'Azienda trasporti milanese ha informato i passeggeri su Twitter in diretta. Non ancora chiaro che tipo di problema abbia subito il treno coinvolto.

@discoradioIT la circolazione in #M3 è di nuovo regolare, dopo i rallentamenti per verifiche a un treno. Ci dispiace per l'attesa. — ATM informa (@atm_informa) 5 maggio 2017

@urbanstudio_mi @discoradioIT ciao, la linea subisce ancora rallentamenti per verifiche a un treno. Ci dispiace per l'attesa. — ATM informa (@atm_informa) 5 maggio 2017

@la_ste83 @m_corda ciao, al momento M3 è rallentata in tutte le direzioni per lo stesso motivo. — ATM informa (@atm_informa) 5 maggio 2017