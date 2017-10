La metropolitana lilla arriverà fino a Monza: ecco il tracciato che farà la M5. Le fermate

E' stato definito nel dettaglio il prolungamento della M5: 13 km e 11 stazioni, da Bignami a Cinisello Balsamo e poi a Monza e Brianza attraverserà il nodo intermodale con la M1 Sesto Fs-Cinisello Monza/Bettola e proseguirà attraversando Monza città, il parco della Villa Reale, l’Ospedale San Gerardo e il Polo istituzionale della Brianza.

Sarà realizzato inoltre un parcheggio di interscambio al futuro capolinea brianzolo di Monza polo istituzionale. La frequenza base calcolata è quella di un treno ogni 180 secondi tra Milano e Cinisello Monza M1 e 360 nel tratto tra Cinisello Monza M1 e Monza polo istituzionale.

È il risultato di un incontro tra i sindaci di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Monza e i rappresentanti del Comune di Milano, della Città Metropolitana, della Provincia di Monza e Brianza e della Regione Lombardia, insieme ad MM, per procedere nelle attività legate allo sviluppo della "Lilla".

MM sta lavorando su incarico di tutti gli enti per completare il progetto di fattibilità tecnica economica e il progetto definitivo.

È stato deciso che la M5 attraverserà la città di Monza passando per viale Campania, via Marsala, corso Milano nei pressi della stazione FS, piazza Trento e Trieste fino a Villa Reale: un percorso utile a servire i quartieri della città ma anche realizzare un importante interscambio della metropolitana con la stazione FS di Monza, nei pressi della quale hanno il loro capolinea anche molte linee di autobus.

Si è anche deciso che il tratto da Bignami a Cinisello Balsamo / Monza Bettola rimarrà in sotterranea passando sotto viale Fulvio Testi e servendo così le città di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni.

Il prolungamento della M5 consentirà di intercettare chi raggiunge Milano in auto provenendo dai territori della provincia di Monza e Brianza e non solo. Si potranno realizzare lungo la linea punti di interscambio e diminuiranno le auto che ogni giorno giungono a Milano e attraversano i comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza, portando congestione e inquinamento. Il comune di Milano crede molto e sta investendo in quest’opera importante, tutta esterna al proprio territorio.

Il tempo di realizzazione per l’intera tratta di Monza è indicato nell’ordine dei dieci anni dalla conclusione, lo scorso fine maggio, della prima fase del progetto di fattibilità tecnico-economica. Per l’elaborazione del progetto si stanno utilizzando le risorse messe a disposizione dal Governo nel Patto per Milano che ammontano a 16 milioni di euro. Si ipotizza un costo totale complessivo tra 1,06 e 1,27 miliardi di euro che comprende infrastruttura, materiale rotabile, progettazione, oneri di sicurezza, Iva. Il costo di esercizio è stimato in circa 20-22 milioni di euro all’anno.