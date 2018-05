Passeggeri danneggiano una porta della metro: ritardi e disagi per i treni della linea M2

Stazioni affollate e treni rallentati nella mattinata di mercoledì 23 maggio sulla linea M2 della metropolitana di Milano. Il motivo? Un convoglio fuori servizio che è dovuto rientrare nel deposito nell'orario di punta.

Tutto è accaduto nellla stazione di Cadorna poco dopo le 8.30 dove una porta di un covoglio è stata danneggiata da alcuni passeggeri durante le fasi di salita e discesa dalla banchina, come riferito dall'ufficio stampa di Atm. Il treno è quindi dovuto rientrare nel deposito per essere riparato, operazione che ha causato ritardi a cascata; la circolazione della metropolitana non è stata sospesa.

⚠️ #M2: rallentamenti (abbiamo messo fuori servizio un treno che sta rientrando in deposito). — ATM (@atm_informa) 23 maggio 2018

✅ #M2: la circolazione sta tornando regolare (abbiamo fatto rientrare un treno in deposito per una porta danneggiata da alcuni passeggeri durante la salita e discesa). https://t.co/xGvnysnRMG — ATM (@atm_informa) 23 maggio 2018