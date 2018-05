Milano, rapinatore armato in fuga nei tunnel della metropolitana M3: linea bloccata

Prima la rapina in strada, poi la corsa verso la stazione della metropolitana e nel tunnel, tallonato dagli agenti della questura di Milano. Pensava di scappare da una scala di servizio, ma è rimasto intrappolato ed è stato fermato. È successo nel primo pomeriggio di lunedì sulla linea M3 “Gialla”. Linea che, a causa del rapinatore, è rimasta bloccata per oltre un'ora tra le stazioni di Brenta e Rogoredo.

Tutto è iniziato intorno alle 12.15 — come ricostruito dalla Questura — quando il malvivente ha strappato una collanina a una donna che stava passeggiando in corso Lodi all'altezza di via Oglio. Dopo la rapina si è trovato i poliziotti alle spalle ed è fuggito verso la stazione della metropolitana M3 di Corvetto dove, approfittando di un treno fermo sulla banchina, si è infilato nel tunnel scappando in direzione San Donato.

Il personale Atm e gli agenti della questura hanno bloccato la circolazione dei convogli. Il malvivente, invece, sentendosi braccato ha tentato di tornare in superficie attraverso una scala di emergenza: ma si è trovato di fronte le grate sigillate. È rimasto appeso alla scala, armato di coltello, per oltre un'ora. Infine è stato fermato e accompagnato in questura. L'operazione è terminata intorno alle 14.40 e la circolazione — come riportato da Atm sul suo profilo Twitter — è tornata gradualmente alla normalità.

⚠️ #M3: è in corso un intervento della Polizia. Sospesa tra Brenta e Rogoredo con bus sostitutivi nella tratta. Forti rallentamenti sul resto linea. In alternativa a Rogoredo Fs le stazioni del passante. — ATM (@atm_informa) 23 maggio 2018

✅ #M3: la circolazione riprende gradualmente su tutta la linea. La Polizia ha concluso l'intervento. https://t.co/zImr4j6FCg — ATM (@atm_informa) 23 maggio 2018

Nella mattinata di mercoledì, invece, i treni della metropolitana M2 avevano subito rallentamenti a causa di un danneggiamento alla porta di un treno.