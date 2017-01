M5, circolazione sospesa tra Zara e Garibaldi

Da mercoledì 4 a sabato 7 gennaio, la circolazione della M5 metro lilla è sospesa tra le stazioni di Zara, Isola e Garibaldi per lavori di manutenzione straordinari. A richiedere gli interventi, segnala Atm in una nota, è stata la concessionaria Metro 5 Spa.

È stata la stessa Azienda Trasporti milanesi a istituire per i giorni di stop un servizio di bus sostituivi in superficie nella tratta non coperta.

Ecco tutti i dettagli:

FERMATE

Direzione Garibaldi FS M2/M5:

Zara M5: viale Zara dopo viale Stelvio (in corrispondenza con linea 70);

Isola M5: via Pola prima di via Sassetti (in corrispondenza con linea 60);

Garibaldi FS M2/M5: viale Luigi Sturzo/stazione Garibaldi (in corrispondenza con la sostitutiva notturna M2).

Direzione Zara M3/M5:

Garibaldi FS M2/M5: viale Luigi Sturzo/stazione Garibaldi (in corrispondenza con la sostitutiva notturna M2);

Isola M5: viale Zara dopo piazzale Lagosta civico 8 (carreggiata laterale);

Zara M5: viale Zara 38 prima di viale Nazario Sauro.

In alternativa è possibile utilizzare le linee:

tram 33 tra Garibaldi e Isola/piazzale Lagosta;

tram 7 tra Zara e Isola/piazzale Lagosta (nei giorni di mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio dalle 6 alle 20 circa);

M2 e M3 con interscambio in stazione Centrale.