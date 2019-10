Mezzo per la manutenzione deraglia sulla Metro M3: interrotta la circolazione dei treni

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia scientifica, intervenuta sul posto per i rilievi, ma secondo quanto riferito dall'ufficio Upg della Questura è uscito dai binari, quindi deragliato, il mezzo per la manutenzione che nella mattinata di giovedì ha bloccato la circolazione sulla linea M3 "Gialla" di Milano.

L'incidente

Tutto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì 31 ottobre all'altezza della stazione di Affori Centro. Secondo quanto finora ricostruito pare che il mezzo - un "moto carrello per il lavaggio delle gallerie", secondo quanto precisato da Atm - sia deragliato intorno alle 4 per cause ancora in fase di accertamento. Nello specifico, stando alla ricostruzione di Atm, il carrello ha avuto "un problema ad un asse che ne ha causato il blocco in linea". Fortunatamente l'incidente non ha causato nessun ferito ma ha letteralmente mandato in tilt la circolazione dei convogli.

Metro bloccata

All'inizio del servizio, nella mattinata di giovedì 31 ottobre, la metropolitana era bloccata tra il capolinea di Comasina e Maciachini, Atm aveva messo in campo 50 bus sostitutivi per permettere il collegamento nel tratto sospeso. Le operazioni di rimozione del mezzo, svolte dall'azienda di Foro Bonaparte, sono terminate nella tarda mattinata e la circolazione è tornata regolare dopo le 11.