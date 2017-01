Milano, ragazze e ragazzi in mutande a spasso in metropolitana: 'festa' finale in Duomo | Foto

Una sola regola: tutti senza pantalone. Un solo obiettivo: divertirsi e lasciare a bocca aperta il resto della città.

Missione compiuta, anche quest’anno, per “No pant subaway ride”, il flash mob - giunto alla settima edizione - durante il quale i partecipanti attraversano la città in metropolitana rigorosamente in mutande.

Decine e decine di ragazze e ragazzi si sono ritrovati domenica pomeriggio alle 14 in piazza Leonardo da Vinci e insieme, come normalissimi passeggeri, sono saliti su un treno della linea verde. A Loreto, poi, il gruppo ha preso la M1 e, durante il viaggio verso Porta Venezia, ha iniziato lo show, con i partecipanti che con nonchalance si sono tolti i pantaloni e li hanno riposti nei loro zaini. Quindi, tutti in mutande, hanno continuato tranquillamente il loro viaggio fino a Cadorna, poi Centrale e quindi, a bordo della linea gialla, Duomo.

VIDEO | Ragazze e ragazzi in mutande in piazza Duomo

La “festa” finale è andata in scena proprio di fronte alla Cattedrale, sotto gli sguardi stupiti di numerosissimi cittadini e turisti. Lì, i participanti del “No Pant” hanno eseguito un conto alla rovescia e allo zero hanno lanciato in aria i loro pantaloni. Tutti contenti, tutti in mutande.