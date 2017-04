Milano, orari metro Atm a Pasqua e Pasquetta

Servizio del sabato per la vigilia. Orario festivo per la domenica e il lunedì.

Atm ha pubblicato gli orari che seguiranno i propri mezzi - metropolitane, autobus e tram - nei giorni 15, 16 e 17 aprile: gli orari completi.

Il 15, sabato Santo, sarà in vigore il consueto orario del sabato mentre domenica 16 e lunedì 17 - Pasqua e Pasquetta - sarà attivo l’orario festivo.

“Regolari - chiarisce sempre Atm - il servizio per la rete notturna e Radiobus di Quartiere”. Per raggiungere l’ospedale San Raffaele sarà possibile utilizzare la linea 925 in partenza da Cascina Gobba.

Gli Atm point - conclude la nota dell’azienda - saranno aperti sabato 15 fino alle 13.30 e chiusi a Pasqua e lunedì”.