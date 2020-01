Milano, si sente in male a bordo della metro: bloccata per 20 minuti la circolazione della M1

La linea M1 rossa è stata sospesa per circa venti minuti nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio. I treni, come riportato da Atm, sono stati fermati intorno alle 17 tra le fermate di Palestro e Pasteur, per soccorrere un passeggero che si è sentito male a bordo di un treno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo, non è ancora chiaro quanto siano gravi le condizioni del passeggero.

La circolazione è ripresa intorno alle 17.25 con qualche rallentamento. Atm aveva attivato anche il servizio di autobus sostitutivi.

⚠️ M1: abbiamo sospeso la circolazione tra Palestro e Pasteur per soccorre un passeggero che si è sentito male a bordo di un treno. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) January 13, 2020