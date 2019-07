Metro rossa ferma: stop alla M1 tra Villa San Giovanni e Palestro, è il secondo giorno di fila

Metro ferma, di nuovo, a Milano. Alle 15.55 Atm è stata infatti costretta a sospendere la circolazione sulla linea rossa M1 tra le stazioni di Palestro e Villa San Giovanni. Stando a quanto riferito dall'azienda, a causare il blocco è stato "un problema in galleria che stiamo risolvendo".

"Sono in arrivo - ha annunciato la società - bus sostitutivi compatibilmente con le condizioni del traffico. In alternativa a Porta Venezia considerate le stazioni del passante di Repubblica e Garibaldi. In alternativa a Sesto FS considerate altre stazioni ferroviarie. Per cambiare con M2 - ha concluso Atm - considerate la stazione di Cadorna".

⚠️ M1: abbiamo sospeso la circolazione tra Palestro e Villa San Giovanni per un problema in galleria che stiamo risolvendo. Sono in arrivo bus sostitutivi compatibilmente con le condizioni del traffico. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 17 luglio 2019

Nel mezzanino di Rovereto, stando a quanto appreso, sono presenti soccorritori del 118 e vigili del fuoco. Alcuni passanti, infatti, hanno visto del fumo uscire dalle grate della metropolitana che "affacciano" su viale Monza: i pompieri sono quindi intervenuti per comprendere la causa del fumo e svolgere tutti gli accertamenti.

Un'ora dopo l'allarme è rientrato. "La circolazione di M1 riprende gradualmente per tutte le destinazioni - il tweet di Atm -. Considerate maggiori tempi di attesa e percorrenza. Ci scusiamo per l'inconveniente".

✅ M1: la circolazione riprende gradualmente per tutte le destinazioni. I nostri tecnici hanno terminato l'intervento. Ci scusiamo coi nostri passeggeri per il disagio. — ATM (@atm_informa) 17 luglio 2019

Martedì mattina si era verificato un "incidente" praticamente identico, ancora sulla M1 e ancora nella galleria di Rovereto. Anche in quel caso i pendolari avevano segnalato del fumo e Atm aveva sospeso la circolazione della rossa per quasi due ore. Negli stessi istanti - nel secondo giorno di "lavoro" del nuovo biglietto a 2 euro - la metro era stata bloccata tra Sesto Marelli e Sesto Fs per motivi di sicurezza dopo il ritrovamento di un oggetto abbandonato in banchina.