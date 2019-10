Milano, metro rossa ferma due volte in meno di un'ora: rabbia dei passeggeri sui social

"I treni stanno riprendendo". Forse. Forse sì. No, forse no. Anzi, di sicuro no. Serata da teatro dell'assurdo quella di lunedì per la linea rossa della metro di Milano, che ha alternato blocchi, partenze e false (ri)partenze.

I guai sono iniziati alle 19.15, quando i treni sono stati stoppati su tutta la linea. A segnalarlo è stata la stessa Atm, che ha spiegato: "Stiamo risolvendo un problema all'alimentazione che ci ha costretto a sospendere la circolazione sulla linea. Seguono aggiornamenti. Tra Cadorna e Loreto considerate la M2".

"Treni riprendono a viaggiare" (forse...)

Dopo circa venti minuti, sempre dal profilo Twitter, Atm ha informato che: "I treni stanno riprendendo a viaggiare in questi minuti. Considerate maggiori tempi d'attesa e percorrenza. Ci scusiamo con i nostri passeggeri".

A giudicare dalle risposte dei passeggeri presenti in metro, però, sembra che non sia andata esattamente così. Tra chi ha postato una foto con le serrande abbassate e chi si è lasciato andare a qualche sfogo ironico, in molti hanno sottolineato che in realtà la metro continuava a risultare ferma o - nella migliore delle ipotesi - fortemente rallentata.

— Turborovescio (@turborovescio) 7 ottobre 2019

Dal profilo Twitter di Atm, però, un solo messaggio, standard per tutti i clienti che protestavano: "La circolazione è ripresa, ma è possibile che i treni stiano fermi più del solito. Ci scusiamo per il disagio".

Come se l'unica necessità fosse sottolineare che il problema era stato risolto - un problema può capitare, ci mancherebbe - e annunciare in pompa magna che la circolazione era ripresa.

E un altro stop alla M1

Ma l'annuncio è stato smentito nel giro di dieci minuti, giusto il tempo di irritare ulteriormente i passeggeri.

"Ci scusiamo - ha infatti annunciato poco dopo Atm -. Un problema di alimentazione ci ha costretto a sospendere nuovamente la circolazione. Tra Cadorna e Loreto considerate la M2". E poco dopo, un'altra decina di minuti: "I treni stanno riprendendo a viaggiare in questi minuti. La circolazione al momento è rallentata. Ci scusiamo per i maggiori tempi d'attesa e percorrenza".

Un altro stop poco prima

Che per la M1 non sarebbe stata una giornata facile si era capito già nel pomeriggio. Alle 17.15, infatti, si era verificato un guasto praticamente identico. Anche in quel caso la rossa era stata bloccata su tutta la linea, ma dopo pochi minuti la circolazione era ripresa regolarmente, anche se con qualche disagio.

— ATM (@atm_informa) 7 ottobre 2019

È verosimile, anche se Atm non lo conferma direttamente, che il problema si sia ripresentato, costringendo nuovamente la rossa allo stop.

In mattinata, invece, a fermarsi era stata la verde. Verso le 9, infatti, si erano registrati alcuni disagi sulla M2, che dopo pochi minuti era tornata a funzionare regolarmente.