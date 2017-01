Metropolitana rossa sospesa tra Pagano e Caroli per un malore a Cardona: arriva il 118

1 / 2

La metropolitana rossa (M1) è stata sospesa per una decina di minuti lunedì mattina, poco prima delle nove. L'interruzione ha riguardato il tratto tra le fermate di Pagano e Cairoli.

La sospensione, spiega Atm, è stata necessaria per permettere di soccorrere un passeggero nella fermata di Cadorna. Sul posto, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice giallo. La persona soccorsa è un uomo di quarantasette anni, le su condizioni non sono gravi.

ATM INFORMA