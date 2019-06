Milano, chiusa una parte della metropolitana rossa per un'esercitazione di sicurezza

Dalle 7 alle 13 circa di domenica 16 giugno, i treni della metropolitana rossa per Bisceglie faranno capolinea a Gambara e ripartiranno da lì verso Sesto. Il collegamento tra le stazioni di Gambara, Inganni, Primaticcio, Bande Nere e Bisceglie sarà garantito con i bus sostitutivi.

A dare la notizia dell'interruzione è la stessa Atm: "svolgeremo un'esercitazione periodica in metropolitana sulle procedure generali di sicurezza".

Il percorso dei bus sostitutivi

I bus sostitutivi fermeranno in corrispondenza delle stazioni della metropolitana:

- A Bisceglie: fermata in via Parri, lato stazione M1.

- A Inganni: fermate in via Zurigo (al civico 3 in direzione centro, al 2 in direzione Bisceglie).

- A Primaticcio: fermate in via Legioni Romane dopo via Primaticcio.

- A Bande Nere: fermate sul piazzale (al civico 6 in direzione centro, al 10 in direzione Bisceglie).

- A Gambara: fermate in via Anguissola (al civico 9 in direzione centro, al civico 2 in direzione Bisceglie).

Orario dell'ultimo treno primo dello stop

L'ultimo treno per Sesto prima dell’esercitazione parte da Bisceglie alle ore 6:54. L'ultimo treno per Bisceglie passa da Gambara alle 6:45.