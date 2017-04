Salone e Fuori Salone: Atm potenzia le metropolitane, tutti i dettagli

Atm potenzia il servizio di trasporto pubblico in occasione della Design Week (Salone del Mobile e Fuori Salone) da martedì 4 a domenica 9 aprile. In particolare saranno potenziate le linee della metropolitana e saranno resi disponibili biglietti giornalieri, oltre al ticket integrato del metrò con ingresso al Salone alla Fiera di Rho.

Metropolitane - Sabato 8 aprile il servizio urbano delle quattro linee del metrò sarà prolungato con gli ultimi passaggi dal centro intorno alle due di notte. A partire da martedì 4 aprile verrà potenziata la linea M1 e, nelle ore serali, anche la linea M2, che connette i quartieri più "animati" del Fuori Salone: Tortona, Brera e Lambrate-Ventura. Atm suggerisce di sfruttare la fermata di Sant'Agostino in alternativa a quella di Porta Genova per evitare eccessivi assembramenti.

Biglietti per Rho-Fiera - Per raggiungere il polo fieristico di Rho, fuori dall'area urbana, sono disponibili il biglietto di corsa singola (2,50 euro) o di andata e ritorno (due corse, 5 euro), oltre al giornaliero da 7 euro (senza limite dalla convalida alla fine del servizio).

Biglietti urbani - Oltre al biglietto ordinario da 1,50 euro (90 minuti, una sola convalida in metrò e sul passante ferroviario), sono numerose le alternative per viaggiare sui mezzi pubblici milanesi entro il limite dell'area urbana. Ricordiamoli brevemente: carnet 10 viaggi (13,80 euro), giornaliero (4,50 euro, valido 24 ore dalla convalida), bigiornaliero (8,25 euro, valido 48 ore dalla convalida).

Biglietti integrati - Sul sito del Salone del Mobile è possibile acquistare biglietti integrati (metrò più ingresso in fiera) per poi ritirarli alle emettitrici automatiche in metropolitana, inserendo il codice Pnr presente sul ticket elettronico.

Sera e notte - Esiste anche il biglietto serale, che al costo di 3 euro è valido per un numero illimitato di viaggi sulla rete (urbana e interurbana) di Atm dalle 20 al termine del servizio. Inoltre, un bibglietto ordinario (1,50 euro) convalidato da mezzanotte alle 4.30 è valido fino alle 6 del mattino (un solo viaggio in metrò o passante); convalidato dopo le 4.30, è valido 90 minuti come da norma.

Parcheggi - Nella giornata di sabato 8 aprile, sarà prolungata fino alle ore 2.30 l’apertura dei parcheggi di interscambio di Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie, Molino Dorino, San Donato e Maciachini.