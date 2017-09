Metropolitana rossa sospesa tra le fermate di Pagano e Qt8: attivati gli autobus sostitutivi

Problemi alla circolazione della metropolitana milanese, nel primo pomeriggio di martedì, poco dopo le 13. La linea rossa, la M1, è rimasta sospesa tra le fermate Pagano e QT8 per verifiche su disposizione delle Autorità.

Lo ha comunicato l'Azienda trasporti milanesi che ha attivato i bus sostitutivi nella tratta in questione. Le altre tratte della rossa - dove lunedì la circolazione era stata sospesa per un malore - e le altre linee erano rimaste in funzione regolarmente.

Dopo le verifiche delle forze dell'ordine, la circolazione ha ripreso gradualmente anche tra le fermate coinvolte.

#M1: sospesa tra Pagano e QT8 (verifiche su disposizione delle Autorità). In funzione sulle altre tratte. Seguono aggiornamenti. — ATM informa (@atm_informa) 12 settembre 2017