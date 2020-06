Tentato suicidio, metro M2 linea verde bloccata tra Caiazzo e Gobba

La circolazione della linea verde M2 metro è sospesa tra Caiazzo e Cascina Gobba in tarda serata di lunedì 22 giugno a Milano.

"Se dovete cambiare con M1, non usate Loreto ma Cadorna. Considerate stazioni ferroviarie alternative a Lambrate", lo scrive Atm in una nota d'aggiornamento. Secondo le prime informazioni trapelate, una persona avrebbe cercato di togliersi la vita. Si tratterebbe di una donna di 75 anni che è stata soccorsa dal personale di Areu 118 in condizioni disperate. Il fatto è avvenuto lungo la banchina della stazione di piazzale Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polmetro per i rilievi.

"Abbiamo sospeso la circolazione tra Caiazzo e Gobba dopo un tentato suicidio. Stiamo organizzando bus sostitutivi per collegare le stazioni nella tratta interrotta", scrive ancora Atm.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure online (qui), dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977. La vita si può riprendere. Lasciati aiutare.