Milano, disagi in metropolitana: linea verde interrotta, caos nelle stazioni della M2

Disagi per i passeggeri della linea verde della metropolitana di Milano venerdì mattina.

Attorno alle 8.20, la M2 è rimasta prima rallentata da Cascina Gobba a Loreto per un inconveniente tecnico, che l'Azienda trasporti milanesi ha risolto in maniera veloce.

Pochi minuti più tardi, intorno alle 8.45, la linea è stata interrotta per prestare soccorso ad un passeggero che ha avuto un malore. Nella fermata di Loreto è intervenuto il 118 con un'ambulanza in codice giallo per soccorrere un uomo.

La circolazione è stata sospesa su tutta la linea.

Metro interrotta: Atm su Twitter

Atm ha informato i passeggeri su AtmInforma, su Twitter.

⚠️ M2: da Cascina Gobba a Loreto i treni sono rallentati per un inconveniente tecnico che abbiamo risolto. La circolazione sulla linea sta proseguendo per tutte le destinazioni. — ATM (@atm_informa) January 31, 2020

⚠️ M2: stiamo prestando soccorso a un passeggero che si è sentito male a bordo di un treno. Al momento la circolazione è sospesa su tutta la linea, seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) January 31, 2020