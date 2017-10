Deraglia treno della metro verde, passeggeri evacuati: M2 ferma tra Cascina Gobba e Udine

Un treno della metro verde M2 è deragliato venerdì mattina. L'incidente - le cui cause sono ancora in fase di accertamento - è avvenuto a mezzogiorno all'uscita della galleria tra le fermate di Udine e Cimiano. A uscire dai binari sembra sia stato il secondo vagone, che si sarebbe "impennato".

A bordo del mezzo erano presenti circa quattrocento passeggeri, che sono stati tutti evacuati. Nessuno è rimasto ferito.

Incidente metro Milano: deraglia treno della M2

"Il personale Atm - spiega l'azienda in una nota - ha prontamente fatto scendere i passeggeri dal treno e li ha condotti all’uscita in sicurezza. Nel contempo i tecnici sono al lavoro per verificare gli impianti e il treno e ripristinare al più presto la circolazione".

"Nella tratta interrotta - ha concluso Atm - è stato istituito un servizio di bus sostitutivi".

La M2, che per il momento ha resistito allo sciopero indetto da Cub, non viaggia - informa l'azienda - tra le stazioni di Cascina Gobba e Udine.

Secondo quanto appreso da MilanoToday, circa un'ora dopo, la metro è stata riportata sui binari e fatta arrivare in sicurezza alla stazione di Cimiano.

"Tra le stazioni di Udine e Cimiano M2 - la ricostruzione ufficiale di Atm - un guasto ha provocato il disallineamento del primo asse del terzo carrello di un treno. Il macchinista ha prontamente fermato il convoglio e interrotto la marcia".

"Le persone - evidenzia Atm - si sono recate al di fuori del mezzo senza conseguenze. I tecnici, dopo i rilievi, stanno cercando di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile".

Sciopero dei mezzi Atm in diretta

È iniziato ufficialmente alle 8.45, invece, lo sciopero dei mezzi Atm. Come spesso capita, la prima linea della metropolitana a fermarsi è stata la M5, lilla.

Per le altre linee della metro il funzionamento è assicurato, stando agli aggiornamenti in diretta di Atm.

Dalle 15 alle 18 è prevista la seconda fascia di garanzia, mentre da quell'ora in poi fino a fine servizio i mezzi potranno fermarsi.