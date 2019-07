Milano, tre malori in metropolitana a pochi minuti l'uno dall'altro: sospesa la linea M2

Un ragazzo di 18 anni accompagnato in codice giallo al pronto soccorso, una ragazza 19enne che ha rifiutato i soccorsi e un altro 60enne al pronto soccorso in codice giallo. È successo a Milano sulla metropolitana M2 Verde nella mattinata di giovedì 25 luglio. Tre malori a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro che hanno rallentato la corsa dei treni.

Il primo è accaduto alle 8.35 su un treno in arrivo ad Assago Forum. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica che hanno soccorso il 18enne e lo hanno accompagnato al pronto soccorso in codice giallo.

Pochi minuti dopo, alle 8.37, una ragazza di 19 anni si è sentita male sulla banchina della fermata di Caiazzo, soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti in codice giallo con un'ambulanza, ha rifiutato di essere accompagnata al pronto soccorso.

Alle 9.02, infine, un uomo di 60 anni si è accasciato al suolo sulla banchina della fermata di Lambrate, anche lui è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso.

Per permettere l'intervento dei sanitari Atm ha rallentato le corse sulla metropolitana M2, la circolazione è tornata alla normalità prima delle 9.15.

Ciao, la circolazione è stata sospesa per un passeggero colto da malore a bordo di un treno. I treni stanno tornando a viaggiare su tutta la linea e per tutte le destinazioni. — ATM (@atm_informa) July 25, 2019

"Sui treni manca l'aria condizionata": la polemica

Intanto su Twitter, e sul canale dell'azienda, infuria la polemica tra alcuni utenti e l'azienda trasporti milanesi: "Vorrei far presente che è VERGOGNOSO che la maggior parte dei treni della metropolitana sia sprovvista di aria condizionata!!! Poi si soccorrono passeggeri colti da malore! Uno schifo", ha twittato una utente all'account dell'azienda.

Immediata la risposta dell'azienda: "Ciao Susanna, per la precisione, la maggioranza dei treni è climatizzato: l’85%. Una percentuale aumentata del 10% rispetto all’estate scorsa, grazie all’arrivo di nuovi treni. Purtroppo, il rinnovo flotta non può essere immediato: è un processo graduale, e sempre in corso. L’anno scorso, abbiamo investito 98 milioni nella flotta metro".

@atm_informa @BeppeSala Vorrei far presente che è VERGOGNOSO che la maggior parte dei treni della metropolitana sia sprovvista di aria condizionata!!! Poi si soccorrono passeggeri colti da malore! Uno schifo! — Susanna 🇮🇹 (@susy962) July 25, 2019

Ciao Susanna, per la precisione, la maggioranza dei treni è climatizzato: l’85%. Una percentuale aumentata del 10% rispetto all’estate scorsa, grazie all’arrivo di nuovi treni. 1/2 — ATM (@atm_informa) July 25, 2019

Purtroppo, il rinnovo flotta non può essere immediato: è un processo graduale, e sempre in corso. L’anno scorso, abbiamo investito 98 milioni nella flotta metro. 2/2 — ATM (@atm_informa) July 25, 2019