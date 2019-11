Milano, metro verde rallentata: mattinata di disagi per i passeggeri della linea M2

Disagi alla circolazione della metropolitana verde di Milano. La linea M2 ha subito rallentamenti nell'ora di punta di martedì mattina.

Le informazioni di Atm su Twitter

Come comunicato da AtmInforma ai viaggiatori che chiedevano informazioni su Twitter a proposito dei ritardi quotidiani. "Ci sono rallentamenti tutti i giorni - ha detto l'Azienda trasporti milanesi - per i lavori di impermeabilizzazione della M2 ancora in corso con conseguenze sul servizio che comprendiamo, ma non disagevoli come una interruzione della linea. Trovi le info sui lavori e il piano alla pagina"

