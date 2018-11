Linea verde della metropolitana sospesa per un guasto: bus sostitutivi nelle stazioni

Problemi sulla linea verde della metropolitana a Milano, mercoledì mattina. La M2 è stata sospesa tra Bussero e Gessate per un guasto agli impianti di circolazione.

Nella tratta coinvolta, secondo quanto riportato dall'Azienda trasporti milanesi, sono stati inviati i bus sostitutivi. Alcuni minuti dopo la circolazione è stata sospesa tra Cassina De' Pecchi e Gorgonzola.

I bus sostitutivi si fermano in via Roma/Matteotti a Cassina; Padana Superiore altezza XXV aprile per Bussero e Pompea; davanti alla stazione a Gorgonzola.

⚠️ #M2: abbiamo sospeso la circolazione tra Bussero e Gessate. I nostri tecnici stanno riparando un guasto agli impianti di circolazione. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 14 novembre 2018

⚠️ #M2: la circolazione è sospesa tra Bussero e Gessate (stiamo riparando un guasto agli impianti di circolazione). In arrivo bus di collegamento nella tratta interrotta. — ATM (@atm_informa) 14 novembre 2018

⚠️#M2: sospesa la circolazione tra Cassina De' Pecchi e Gorgonzola (stiamo riparando un guasto). Bus di collegamento nelle stazioni coinvolte. — ATM (@atm_informa) 14 novembre 2018

⚠️ #M2: sospesa la circolazione tra Cassina e Gorgonzola. Bus sostitutivi: via Roma/Matteotti a Cassina; Padana Superiore altezza XXV aprile per Bussero e Pompea; davanti alla stazione a Gorgonzola. — ATM (@atm_informa) 14 novembre 2018