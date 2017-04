Metropolitana verde, M2, sospesa tra Cadorna e Porta Genova su 'disposizione delle autorità'

La metropolitana verde è stata sospesa lunedì mattina - giorno di Pasquetta - per motivi di sicurezza.

Precisamente, fa sapere l'Azienda trasporti milanesi, la circolazione dei treni della linea M2 è stata sospesa tra le stazioni di Cadorna e Porta Genova per verifiche su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza nella stazione di Sant’Agostino. Si tratterebbe di uno zainetto abbandonato.

L'Atm ha attivato il collegamento sostitutivo con autobus nella tratta interrotta.

Per Pasqua e Pasquetta in città sono stati intensificati i controlli dei carabinieri nei luoghi più affollati come stazioni dei treni e le metro.