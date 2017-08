Milano, metropolitana verde sospesa tra Cernusco e Cassina: bus sostitutivi all'opera

Metropolitana verde sospesa mercoledì mattina a Milano. "La circolazione dei treni della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Cernusco Sul Naviglio e Cassina De Pecchi per verifiche in corso". Lo comunica Atm in una nota, poco prima delle 9.

In superficie, nella tratta interrotta, è attivo un collegamento sostitutivo con autobus (LEGGI ANCHE: "Come cambiano le linee Atm dal 4 settembre").

"Gli assistenti alla clientela riconoscibili dal consueto gilet blu - prosegue la nota - nelle stazioni fuori servizio danno informazioni sugli autobus sostitutivi e sulla durata dell'interruzione. Ci scusiamo per il disagio, la circolazione riprenderà prima possibile".