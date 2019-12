Milano, la metropolitana verde chiude più tardi per la finale di X Factor al Forum di Assago

Giovedì 12 dicembre c’è la finale di X Factor al Forum di Assago. Per permettere a tutti i fan di raggiungerla e rientrare a Milano con il trasporto pubblico, Atm ha prulungato l’orario della linea Verde oltre il normale servizio.

Ultimo treno M2 da Assago ore 01:00. Capolinea Cascina Gobba

Per raggiungere la finale da Milano prendete la metropolitana M2 fino al capolinea Assago Forum. Per rientrare in città, l’ultimo treno parte da Assago all’1 di notte e fa capolinea a Cascina Gobba.

Da Milano serve un biglietto da 2 euro

Per raggiungere Assago Forum da Milano con la linea M2 serve un biglietto da 2 euro (zone Mi1-Mi3). Lo potete comprare ai distributori automatici in metropolitana e nelle rivendite autorizzate, o sull'app, pagando con carta di credito o PayPal, oppure inviando un sms al 48444 con scritto ATM.

Avete un abbonamento urbano? Fate l’integrazione

Per raggiungere il Forum, gli abbonamenti urbani mensili (per esempio, l’Under 27 da 22 euro o l’ordinario da 39 euro) e quelli annuali non sono validi, perché Assago si trova al di fuori del Comune di Milano. Serve un’estensione da 1,60 euro. La caricate direttamente sulla tessera dell’abbonamento dai distributori automatici in metro oppure chiedendo alle rivendite. Una volta caricata, l’integrazione viene scalata al primo ingresso ai tornelli.

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless, sia per raggiungere Assago Forum sia per tornare a Milano. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.

Interscambio tra M2 e i bus notturni

Per proseguire il viaggio dopo la chiusura delle altre linee metropolitane potete scendere nelle stazioni di:

Romolo per cambiare con le linee 90 e 91

Cadorna per cambiare con la linea sostitutiva NM1 e la N25/26

Centrale per cambiare con la linea sostitutiva NM3

Loreto per cambiare con la linea sostitutiva NM1 e le line 90 e 91

Parcheggi aperti fino alle 2 di notte

I parcheggi di interscambio di Cascina Gobba e Famagosta restano aperti fino alle 2 di notte.