Milano, allarme bomba in metropolitana: M1 rossa ferma tra Loreto e Turro "per verifiche"

Nella mattinata di venerdì 1° giugno la circolazione della linea M1 metropolitana rossa di Milano è stata sospesa tra le stazioni di Loreto e Turro a causa di uno zaino sospetto abbandonato sulla banchina della stazione di Pasteur.

L'allarme è scattato intorno alle 10.05 e sul posto stanno intervenendo gli artificieri dei carabinieri per verificare la pericolosità dello zaino. Atm fa sapere che il disagio per i passeggeri non sarà breve.

L'azienda ha attivato i bus sostitutivi per garantire il collegamento tra le stazioni in cui è stata bloccata la circolazione dei treni.

⚠️ #M1: sospesa tra Loreto e Turro (è in corso un intervento delle Forze dell'ordine a Pasteur). Bus sostitutivi attivi. Se siete diretti a Sesto Fs considerate le stazioni ferroviare alternative. — ATM (@atm_informa) June 1, 2018