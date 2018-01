Milano, passeggera urtata da un treno della M2: metro bloccata tra Lambrate e Caiazzo

Metropolitana M2 "verde" ferma nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio tra le fermate di Lambrate e Caiazzo a causa di un incidente sulla banchina della stazione di Loreto. Il fatto è accaduto poco dopo le 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Secondo una prima ricostruzione una donna di 63 anni è stata urtata dallo specchietto di un convoglio che procedeva in direzione Gessate. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Città Studi. La 63enne, secondo quanto trapelato, ha riportato un trauma cranico, una ferita alla testa e una alla spalla. Non è in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta sul posto la polizia ferroviaria.

Durante l'interruzione Atm ha istituito un collegamento sostitutivo con bus nella tratta interrotta. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 15.40.



#M2: sospesa tra Lambrate e Caiazzo (soccorso a passeggero). Bus sostitutivi in arrivo nella tratta non servita. — ATM informa (@atm_informa) 24 gennaio 2018

#M2: riprende gradualmente la circolazione con rallentamenti (dopo sospensione per soccorso a passeggero). — ATM informa (@atm_informa) 24 gennaio 2018