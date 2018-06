I-Days 2018, servizio straordinario di Atm e metropolitana fino a tarda notte per i concerti

Metropolitana aperta fino a tardi, orari prolungati e servizio potenziato. Queste le iniziative messe in campo da Atm in occasione degli IDays 2018 che sono in programma dal 21 al 24 giugno nell'area del Parco Expo Experience. Il piano straordinario dei mezzi pubblici sarà attivo anche il prossimo 7 luglio, in occasione del concerto di Eminem.

Il servizio della M1 sarà potenziato con treni aggiuntivi e l’orario prolungato nella tratta Rho Fieramilano-San Babila. Il 21 giugno, in occasione del concerto che vedrà sul palco i The Killers l'ultimo treno da Rho Fiera per San Babila partirà alle una di notte, il giorno successivo, al termine del concerto dei Pearl Jam, il servizio sarà attivo fino alla una e trenta.

Il 23 giugno invece l'ultimo treno da Rho Fiera per San Babila sarà alle due mentre domenica 24 giugno il servizio terminerà alla una. Stesso orario anche per il concerto di Eminem in programma nell'area Expo Experience sabato 7 liuglio.

Per permettere l’interscambio con la metropolitana prolungheranno l’orario di apertura fino alle ore 2:30 i parcheggi di Molino Dorino e Lampugnano. Per raggiungere il capolinea di Rho Fieramilano non è valido il biglietto urbano da 1,50 euro ma sono in vigore i biglietti di corsa singola da 2,50 euro oppure i biglietti a/r da 5 euro. I biglietti sono in vendita presso i distributori automatici in metropolitana, gli Atm Point e nelle rivendite autorizzate. Gli Assistenti alla clientela saranno a disposizione dei passeggeri nella stazione M1 di Rho Fieramilano per dare informazioni e per vendere i biglietti.