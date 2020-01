Omicidio stradale, Michele Bravi chiede 1 anno e mezzo di reclusione come patteggiamento

Un anno e mezzo di reclusione. E' quanto ha chiesto come patteggiamento la difesa del cantante Michele Bravi, ex partecipante a X Factor e Sanremo, accusato di omicidio stradale. La decisione del giudice Aurelio Barazzetta è stata rinviata all'11 marzo.

Il 22 novembre scorso, infatti, provocò uno schianto dove morì una 58enne che era in sella ad una moto a Milano.

La Procura di Milano aveva dato parere favorevole alla proposta di patteggiamento del cantante a un anno e mezzo di carcere. Bravi ha già risarcito la famiglia della vittima, che quindi è uscita dal processo. Manuel Gabrielli, l'avvocato, ha spiegato che "sono dati riservati che nemmeno io conosco. La somma è stata pagata dalla compagnia di assicurazione".

Al contrario oggi si è presentata in udienza l'associazione familiari e vittime della strada per chiedere di costituirsi parte civile per protesta contro una "proposta irrisoria che svilisce la legge sull'omicidio stradale. Il pm si è opposto alla nostra costituzione, dicendo che questo non è un caso di omicidio stradale aggravato e che un caso come questo poteva capitare a chiunque".

L'incidente

Secondo le ricostruzioni della polizia locale immediatamente successive al fatto, l'ex protagonista del talent show si trovava alla guida di un'auto a noleggio ed avrebbe fatto un'inversione improvvisa del senso di marcia centrando una moto. Una ricostruzione contestata dal legale, secondo cui Bravi ha svoltato a sinistra per accedere a un passo carraio posto sull'altro lato della strada, scontrandosi contro l'altro veicolo a manovra già iniziata.