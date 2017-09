"Non camminate sui binari": l'opuscolo della Polfer per salvare la vita ai migranti

Si intitola “"Keep safe from railway risk” " la campagna realizzata dalla Polfer per sensibilizzare i migranti riguardo ai pericoli legati alle ferrovie. Il passaggio dei profughi, infatti, riguarda anche le vie di comunicazione ferrate e finisce per tradursi talvolta in comportamenti estremamente pericolosi come profughi che camminano lungo i binari o che viaggiano sui tetti dei treni, con il rischio elevatissimo di rimanere folgorati.

Sono quattro i migranti morti nei primi sei mesi dell’'anno e altrettanti i feriti (alcuni avvenuti anche su convogli partiti da Milano), un fenomeno in aumento rispetto al 2016 quando si erano registrati complessivamente tre decessi e tre ferimenti. La Polfer ditribuirà brochure informative multilingue sia nelle stazioni interessate dal flusso dei migranti, sia presso i centri di accoglienza e permanenza. L'obiettivo è quello di arginare il fenomeno.

“"Da tempo ci confrontiamo con il flusso dei migranti in ambito ferroviario — ha dichiarato Armando Nanei, direttore del servizio polizia ferroviaria —. Di fronte ad alcuni tragici accadimenti ed avendo avuto modo di constatare che spesso queste persone non si rendono minimamente conto dei pericoli a cui si espongono, abbiamo ritenuto di poter e di dover far qualcosa. Questo il senso della campagna che parte oggi e che si pone in linea con lo spirito di prossimità che da sempre caratterizza l’attività della Polizia Ferroviaria”".