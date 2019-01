Il campione di basket: "Fermato in strada con armi puntate perché sono nero"

Fermato in strada a Milano dalle forze dell'ordine (con armi spianate) soltanto perché nero. E' la (grave) accusa che Mike James, playmaker (regista) della squadra di basket dell'Olimpia Milano ha mosso su Twitter, raccontando un episodio accaduto nel pomeriggio del 5 gennaio. L'atleta, statunitense di Portland, ha 28 anni e gioca a Milano dal 2018.

James si trovava nel quartiere City Life, dove risiede. Ecco cosa ha scritto su Twitter: "La polizia ha fermato me e i miei due amici in mezzo a 50 persone che stavano camminando. Sono usciti dalla loro auto con le pistole in mano e mi hanno chiesto il documento d'identità". James racconta di essersi rifiutato di esibirlo finché loro non avessero messo via le armi.

L'asso del basket, che in un primissimo tweet aveva parlato semplicemente di essere stato "vittima di discriminazione razziale", aggiungendo: "Succede anche in Europa", ha poi commentato di non trovare normale "scendere dall'auto e puntare armi alla gente", ritenendo esplicitamente che quanto sia accaduto è motivato dalla sua pelle nera.

They gon tell me to stay calm this is normal. Ain’t nothin normal about hopping out a car pointing guns at people — Mike James (@TheNatural_05) 5 gennaio 2019

Police stopped me and my two friends in the midst of 50 people walking. Got out they car with guns in hand talking about show me ID smh. I’m not reaching for shit until u put your gun away — Mike James (@TheNatural_05) 5 gennaio 2019

L'intervento dei carabinieri

Si è poi saputo che il controllo era stato effettuato dai carabinieri e non dalla polizia, esattamente dal Cio (Compagnia intervento operativo) di via Lamarmora. Intervento avvenuto alle tre e mezza di pomeriggio in viale Berengario. Ma la versione ufficiale fornita dal comando provinciale dell'Arma è ben diversa. Secondo i carabinieri si è trattato di un normale controllo straordinario del territorio da parte di un reparto, il Cio appunto, che indossa una tenuta simile a quella per le operazioni antisommossa.

I carabinieri del Cio avrebbero dunque chiesto a Mike James e i suoi due amici i documenti; questi inizialmente si sarebbero rifiutati, per poi accettare di esibirli e tutto è finito lì. Il Cio smentisce, come detto, l'esibizione di armi spianate.