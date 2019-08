Le vacanze "da sballo" di un milanese: in Salento con ecstasy e ketamina, arrestato

Ecstasy, hashish e ketamina. Un piccolo "bazar" di droga quello che i carabinieri di Otranto hanno trovato a casa di un ragazzo di ventisei anni, un giovane di Vaprio d'Adda in vacanza in Salento. Il ragazzo, stando a quanto riferito dai militari in una nota, è stato pizzicato con la droga nel pomeriggio di lunedì proprio a Otranto durante un controllo nella zona del mercato.

Gli accertamenti posi sono proseguiti nell'abitazione del ragazzo, dove i carabinieri hanno messo le mani su ventotto pasticche di ecstasy - Mdma -, una barretta di hashish del peso di 61 grammi, tre involucri contenenti ketamina e un bilancino elettronico.

Sequestrati anche 850 euro, che - secondo i militari - il 26enne aveva guadagnato proprio spacciando. Per il 26enne sono scattate le manette in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.