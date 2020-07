Sbarca in Sardegna con la cocaina purissima nel serbatoio: arrestato "turista" milanese

In Sardegna per "lavoro", ma non per vacanza. Un milanese, le cui generalità non sono state rese note, è stato arrestato mercoledì a Porto Torres dalla guardia di finanza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, che è residente sotto la Madonnina ed era partito in traghetto da Genova, è stato controllato al momento dello sbarco sull'isola dopo che "Ginko" - il cane anti droga delle fiamme gialle - ha segnalato la sua macchina. Nella cavità del serbatoio, guidati proprio dal cagnolino, i militari hanno trovato 5 confezioni di 280 grammi ognuna di cocaina purissima, che era stata sigillata perfettamente sottovuoto per evitare il contatto con la benzina e ingannare - o almeno provarci - il fiuto del cane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il quasi chilo e mezzo di "coca" "dalle qualità purissime, destinata probabilmente al mercato sassarese, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 400mila euro", hanno sottolineato dalla Gdf in una nota. Il "turista" milanese è stato portato nel carcere di Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria.