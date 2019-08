In vacanza con i genitori nella casa al lago, ragazzo milanese spaccia sul Garda: arrestato

Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono le accuse per cui L.F., milanese 26enne, è stato arrestato sabato dai carabinieri di Peschiera del Garda.

Quel giorno i militari erano in servizio a Bardolino, sul Lungolago Cipriani, e all'altezza della struttura Lido Mirabello Beach la loro attenzione era stata attirata da tre ragazzi che camminavano a piedi e che avevano tentato di allontanarsi alla vista degli uomini in divisa. Durante il controllo, L.F. si era mostrato irrequieto e agitato, e alle domande dei militari aveva risposto scappando in direzione del lago.

I carabinieri avevano inseguito il fuggitivo e lo avevano afferrato dopo circa 15 metri. Il 26enne, per nulla intenzionato a fermarsi, aveva però trascinato uno dei militari, facendolo cadere su un prato, e aveva ricominciato a correre per poi gettare qualcosa nel lago. I militari, però, lo avevano bloccato di nuovo e poi avevano recuperato dall'acqua l'involucro buttato dal giovane, al cui interno c'erano 50 grammi di hashish.

I militari avevano quindi perquisito la casa vacanza in cui si trovava il ragazzo insieme alla famiglia - un appartamento a Bardolino - e avevano trovato altri cinquanta grammi di "fumo". Lunedì il 26enne ha patteggiato sei mesi di reclusione, con pena sospesa.