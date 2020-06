Si sente male all'Elba: milanese muore davanti agli amici durante la vacanza post lockdown

Improvvisamente si è accasciato al suolo. Dopo pranzo, ha perso i sensi e non si è mai più ripreso, nonostante gli incredibili sforzi dei soccorritori. Dramma giovedì pomeriggio a Capoliveri, sull'isola d'Elba, dove un uomo di 61 anni - il milanese Giuseppe G. - è morto all'interno di una casa vacanza accanto alla spiaggia degli Stecchi dove stava alloggiando in questi giorni.

Stando a quanto finora appreso, l'allarme è scattato alle 13.20, quando alcuni amici che erano insieme al 61enne hanno chiesto l'intervento del 112 dopo aver capito che l'uomo stava avendo un malore. Sul posto sono immediatamente arrivati i volontari della pubblica assistenza di Capoliveri e il personale medico a bordo di un elicottero fatto decollare da Massa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco a lungo, ma l'uomo - che verosimilmente era arrivato sull'isola dopo le riaperture post lockdown del 3 giugno - non ha mai ripreso conoscenza e il suo cuore non ha mai ricominciato a battere. Il corpo del 61enne è stato affidato all'autorità giudiziaria per essere sottoposto all'autopsia. Sul dramma indagano i carabinieri, che hanno anche ascoltato i tre uomini che erano con il turista milanese e che per primi lo hanno soccorso. I dubbi sembrano comunque pochi: la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.