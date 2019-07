Turista milanese muore annegato davanti alla moglie: il dramma l'ultimo giorno di vacanza

Tragedia sabato mattina a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Lì, un turista milanese di cinquantotto anni - Nicola Abatiello, residente a Paullo - è morto annegato dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua.

Il dramma si è consumato alle nove, all'altezza dei Bagni Massimo. Il 58enne, stando a quanto appreso, sarebbe annegato sotto gli occhi della moglie, che ha subito dato l'allarme, purtroppo inutile. Abatiello, originario di Matera ma da anni residente nella cittadina del Sud Milano, è stato subito soccorso da due bagnini e da un equipaggio del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare: i tentativi di far ripartire il suo cuore sono stati vani.

Il 58enne e la moglie, genitori di due figli, sarebbero tornati a casa sabato sera dopo una settimana di vacanza in Abruzzo. E proprio l'ultimo giorno di ferie si è trasformato in tragedia.