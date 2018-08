Dramma in vacanza, sta male mentre fa il bagno: milanese muore al Lido di Venezia

Quando è stato raggiunto in acqua respirava ancora. Gli operatori del 118 hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma non c'è stato niente da fare. Un uomo di 73 anni, M.V., turista residente a Milano, è morto sabato pomeriggio sulla spiaggia del Lido di Venezia.

La tragedia in zona Murazzi intorno alle 15. Il primo ad accorrere in aiuto dell'uomo, vedendolo annaspare in acqua, è stato un altro bagnante, subito raggiunto dai bagnini. Una volta a riva, sono iniziate le manovre di rianimazione da parte dei sanitari del Suem, con un medico che si è calato dall'elicottero per il recupero. Purtroppo non è bastato. Alla fine ai dottori non è rimasto che constatare il decesso del 73enne.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuto il personale delle guardia costiera veneziana. Secondo una prima ricostruzione, a causare la morte del turista milanese sarebbe stato un malore fatale sopraggiunto mentre la vittima faceva il bagno. L'uomo, proprietario di una casa sull'isola, stava trascorrendo un periodo di vacanza assieme alla famiglia.