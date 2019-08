Milanese disperso in Croazia per due giorni: trovato a Dubrovnik in "stato confusionale"

Ha vagato per due giorni, probabilmente senza mai allontanarsi troppo dalla città in cui era in vacanza. Poi, fortunatamente, è stato ritrovato.

Sono terminate le ricerche del turista milanese di quarantatré anni ufficialmente disperso da sabato a Dubrovnik, in Croazia. A dare l'allarme era stata la sua compagna di viaggio, che aveva segnalato alle forze dell'ordine che l'amico si era allontanato dal loro hotel senza documenti e cellulare.

Lunedì, la buona notizia: la polizia italiana - che si trova in Croazia per il periodo estivo nell’ambito del progetto Safe Tourist Season - è riuscita a ritrovare il turista meneghino. L'uomo, secondo quanto riferito dagli agenti, è stato localizzato ancora a Dubrovnik ed era in "stato confusionale".

Fornite le prime cure e l’assistenza necessaria, la coppia di amici è stata fatta rientrare in Italia con un traghetto.