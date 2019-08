Gravissimo ragazzo milanese trovato senza conoscenza in piscina a Viareggio

Un giovane milanese 19enne è in gravissime condizioni dopo essere stato soccorso a Viareggio (Lucca, Toscana) nelle scorse ore.

Secondo quanto è trapelato, il fatto è avvenuto in una piscina di un bagno. Il 19enne, per cause da accertare, ha iniziato ad andare a fondo perdendo conoscenza. Subito gli assistenti bagnanti si sono attivati per tirarlo fuori dall'acqua e hanno praticato le prime manovre di rianimazione.

In loco era presente anche un medico che ha prestato le prime cure al ragazzo. Il 19enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Massa. Le sue condizioni sarebbero stazionare - il cuore ha ripreso a battere - ma bisogna valutare i danni dal mancato apporto dell'ossigeno al cervello per diversi minuti.

Rimane in prognosi riservata. Le forze dell'ordine ora stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire l'accaduto.